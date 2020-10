FANO – La città della Fortuna ha dimostrato negli ultimi tempi di non essere seconda a nessun per la valorizzazione di sport e discipline da sempre considerate più di nicchia: dopo aver giocato un ruolo da protagonista nel Bike Polo, nella Skateboard e nel Dodgeball, la città ora è divenuta anche capitale dei Droni. È stata infatti stilata la prima graduatoria ufficiale nazionale. Un risultato importante conseguito grazie all’immenso lavoro sotto traccia messo in campo dalla Drone Racing Fano.

Drone

In un periodo sicuramente non facile, contrassegnato dall’emergenza pandemica e dalla crisi economica, l’associazione sportiva dilettantistica DRF dal 2017 affiliata al CSI, ha dimostrato che il lavoro e la forza delle idee sono il vero motore da cui ripartire per il futuro.

Drone racing Fano è iscritta nel registro del CONI e coordina un gruppo di organizzazioni sportive, distribuite su tutto il territorio nazionale: l’obiettivo è quello di far crescere il vivaio amatoriale del FPV DRONE RACING in Italia. Ad inizio 2020, la Direzione nazionale del Centro Sportivo Italiano ha affidato alla DRF la Presidenza del torneo nazionale della COPPA ITALIA DRF.

Quest’anno, per la prima volta in assoluto in Italia, è stata definita una graduatoria nazionale ufficiale determinata dai punteggi ottenuti dai piloti nelle singole gare del torneo. I criteri di partecipazione alla COPPA ITALIA DRF, sia per i piloti e sia per gli organizzatori, così come

i punteggi assegnati ai piloti e alle loro squadre di appartenenza in ogni singola gara, sono formalizzati in modo dettagliato in due distinti regolamenti che dal 2017 sono condivisi e aggiornati annualmente attraverso un feedback continuo tra piloti, organizzatori e

direttivo.

Droni e telecomandi

La finalità è quella di utilizzare la COPPA ITALIA DRF per far emergere dal vivaio amatoriale i migliori piloti nazionali di droni, per poi aiutarli ad entrare nel mondo professionista. Come da regolamento, sono stati inseriti in Classifica Nazionale solo i piloti che hanno partecipato ad almeno il 50% del totale delle gare del torneo, che per il 2020 sono state 6 gare.

Le gare a Petrelle organizzate da Drone Racing Fano

Ad imporsi è stata la studentessa di Lecce, Luisa Rizzo del

team FPV Drone Extreme Puglia. Per un soffio, con solo un punto di scarto, al 2° il laureando di Informatica da Barga in provincia di Lucca, Francesco Hudema, del team DRSI – Drone Racing Series Italia, ASD affiliata al CSI di Pistoia. Terza piazza per Andrea Castriotta (da Trieste del team Blue Eyes dell’ASD LivenzaFly). Dopo di loro Alessandro Cappellini, del team DRSI e Giovanni Di Nardo, del team GACE – Gruppo Aeromodellismo Castelfranco Emilia, ASD affiliata al CSI di Modena.