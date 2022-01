Fano cambia pelle: l’assessora Tonelli fa il punto dei lavori

Sono In dirittura di arrivo i lavori di Via IV Novembre, Via Negusanti e viale Gramsci

FANO – Il restyling della Città della Fortuna prosegue: sono In dirittura di arrivo i lavori di Via IV Novembre, Via Negusanti e Viale Gramsci. A fare il punto l’assessora Fabiola Tonelli che fotografa la situazione illustrando anche le tempistiche relative al completamento degli interventi.

«Stanno per essere conclusi – afferma l’assessora Tonelli – i lavori stradali su Via IV Novembre. È stata completata la cordonatura a protezione della ciclabile e la segnaletica orizzontale. È in prossimità di completamento la pavimentazione in sampietrini posta all’interno dei cordoli sopracitati. Nel momento in cui le temperature saranno più miti verrà applicata la vernice bicomponente rossa posta all’altezza delle intersezioni. Spostandoci nel punto di congiunzione tra Via dell’Abbazia, Via Canale Albani e Via IV Novembre, lì è stato allargato il marciapiede e di conseguenza è stata sagomata l’isola spartitraffico. Quest’area rimarrà ancora recintata fino a martedì della prossima settimana per far sì che venga ultimata l’asfaltatura del marciapiede. Nei prossimi giorni verrà installato davanti al Ponte Rosso un cordolo in gomma per creare tutte le condizioni di sicurezza».

Tonelli poi continua spiegando che su Via Negusanti «l’installazione della pubblica illuminazione, in attesa delle forniture, è prevista nella prima settimana di febbraio, mentre per quanto riguarda il verde, con il miglioramento delle condizioni atmosferiche, metteremo a dimora nelle aiuole presenti 4 ciliegi come in Via Garibaldi e prevedremo altre tipologie di intervento per abbellire quel tratto. Invece, l’isola salvagente, in prossimità dell’attraversamento verso Via Garibaldi, verrà ultimata mercoledì della prossima settimana, senza che la viabilità subisca dei cambiamenti».



L’assessora Tonelli definisce l’isola spartitraffico «fondamentale per evitare che succedano sinistri come capitato in passato. Quello è uno dei tratti stradali più frequentato in città e deve possedere tutte le condizioni di sicurezza».