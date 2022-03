Il bottino è stato quantificato in 14mila euro. Il commando composto da quattro persone che avrebbero agito a volto coperto

FANO – Ammontano a circa 30 mila euro i danni provocati dall’assalto al bancomat della BCC di FANO nella filiale di Cuccurano, fatto esplodere nella nottata a cavallo tra il 2 e 3 marzo. Il commando avrebbe fatto saltare lo sportello con la fantomatica tecnica della marmotta che consiste nel fare un foro con un trapano e introdurre un tubo per saturare lo sportello di gas per poi farlo esplodere.

Una volta effettuata la detonazione i ladri si sono impadroniti dei contanti e si sono dileguati a tutta velocità. Il tutto si è consumato in una manciata di minuti. Approfittando del fitto buio i balordi hanno potuto agire indisturbati. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 14mila euro. Delle indagini si occupano i Carabinieri della Compagnia di Fano. Il commando entrato in azione sarebbe stato formato da quattro persone che avrebbero agito a volto coperto. Dettagli importanti sarebbero emersi dalle telecamere presenti nella filiale.

Non si tratta purtroppo del primo colpo del genere avvenuto a Fano: nel 2017, sempre nella frazione di Cuccurano, si era consumato un assalto fotocopia in un altro istituto di credito. Anche in quel caso, oltre all’ingente bottino, i danni al locale furono ingenti. La filiale di Cuccurano dovrebbe tornare operativa nei primi giorni della prossima settimana.