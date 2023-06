Fano baciata dalla fortuna: vincita da 30mila euro

FANO – La Città della Fortuna, in linea con il suo nome, conferma il suo stretto legame con la Dea bendata. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Fano, è stato messo a segno un 8 Oro dal valore di 30mila euro.



L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi di euro in questo 2023. Sono diverse le vincite registrate nel fanese negli ultimi anni tra cui diversi 5 al SuperEnalotto.



Se si allarga la visuale a tutta la provincia pesarese è possibile vedere come la dea bendata abbia fato capolino spesso negli ultimi anni regalando sommi di denaro anche cospicue.