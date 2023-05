Fano, auto contro scooter: non è grave il centauro 26enne trasferito al San Salvatore

FANO – Non sono gravi le condizioni del centauro 26enne rimasto coinvolto in uno schianto nella prima mattinata del 18 maggio. Notizie confortanti sul suo stato di salute sono trapelate solo nella tarda serata. Il giovane avrebbe riportato comunque contusioni e fratture. L’incidente si è consumato con una vettura.



Erano circa le 7 35 circa quando una Fiat Punto condotta da un 25enne di origini tunisine, mentre percorreva via Falcineto in direzione mare, all’altezza del civico 43, si sarebbe scontrata con il centauro, suo connazionale che viaggiava in sella ad uno scooter Aprilia e proveniente dalla direzione opposta. Sul posto, oltre che al 118, è giunta la polizia locale per i rilievi del caso.