Fano, assalto al bancomat alla Codma: i balordi a bocca asciutta

FANO – Non solo l’assalto al bancomat andato in scena la notte a cavallo tra il 23 e 24 dicembre a Montelabbate fruttato oltre 80mila euro: i ladri a distanza di breve avrebbero tentato il bis anche a Fano, stavolta con meno fortuna. A finire nelle mire dei ladri sarebbe stato il Credito Valtellinese in zona Codma.



In questo caso i malviventi, invece che usare esplosivo, avrebbero infilato un palo dentro la fessura del bancomat da dove escono i soldi al fine di forzare lo sportello automatico ma il tentativo non avrebbe sortito gli effetti sperati, anzi, avrebbe fatto scattare l’allarme. Sul posto sono presto giunti la vigilanza privata e gli uomini del Commissariato di Polizia di Fano.



Ben diverso l’esito dell’assalto a Montelabbate che ha fruttato oltre 80mila euro. In questo caso la tecnica usata è stata decisamente più invasiva. Dopo aver sfondato la vetrata dell’entrata con un tombino, avrebbero fatto saltare lo sportello della cassaforte con l’oramai ben nota tecnica della marmotta. Nonostante il cospicuo bottino per i ladri la festa potrebbe essere stata rovinata da un ulteriore servizio di sicurezza che, in caso di assalto, macchia le banconote così da renderle inutilizzabili. Sono comunque tutt’ora in corso le indagini da parte delle autorità. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso.