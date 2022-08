FANO – In arrivo maxi sconto sulla TARI per gli abitanti della Città della Fortuna. L’amministrazione di Fano ha deciso di metter mani al portafogli per alleggerire il più possibile lo sgravo fiscale della famiglie che sarà proporzionale all’Isee. Per coloro che hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore ai 10mila euro ci sarà addirittura un rimborso della bolletta del 100%.

Sara Cucchiarini

«Come Comune di Fano mettiamo a disposizione un fondo di oltre 200mila euro per il pagamento della Tari – spiega l’assessora ai Tributi Sarà Cucchiarini – È una manovra che abbiamo messo a disposizione delle famiglie già lo scorso anno, concordato con i sindacati, e anticipata già in consiglio comunale a suo tempo, nella fase di bilancio di previsione. Questa manovra – prosegue – dà la possibilità di riconoscere aiuti per due diverse fasce economiche della popolazione. Per quelle che hanno un Isee inferiore ai 10mila euro ci sarà un rimborso della bolletta del 100%, per cui anche la prima rata, quella sostenuta a giugno, verrà rimborsata e le famiglie non pagheranno nulla per l’anno 2022. Per quanto riguarda invece quelle famiglie che hanno un Isee inferiore ai 18mila euro lo sgravio in bolletta è del 70%».

I soggetti intestatari della bolletta devono fare espressa richiesta per ottenere lo sgravio fiscale, e lo devono fare attraverso le modalità messe a disposizione del Comune di Fano. La scadenza è il 31 agosto, e le modalità sono tre: attraverso lo Spid, attraverso Pec o attraverso mail. La documentazione si può trovare nel sito del Comune di Fano in home page, oppure ci si può recare direttamente all’ufficio tributi.

Dimitri Tinti, assessore al Welfare di Fano

Dimitri Tinti, assessore al welfare sociale, sottolinea: «Stiamo lavorando anche per aiutare in altri modi famiglie della città di Fano. Introduciamo una serie di misure che abbiamo concordato con le organizzazioni sindacali in un apposito protocollo d’intesa. Questa è una grande opportunità per tutti coloro che si trovano in difficoltà economica. Altre misure le abbiamo previste a partire da settembre, e riguardano il servizio idrico e il contributo per il canone di locazione. Ci sono tante famiglie che non vanno trascurate, perché si trovano davvero in difficoltà, e noi come istituzioni dobbiamo dare delle risposte».