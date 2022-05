FANO – Nuovo loculi in arrivo al cimitero comunale di Rosciano – Bellocchi. I giorni scorsi infatti la giunta ha approvato un progetto di fattibilità per un pacchetto di lavori finalizzato alla realizzazione di una nuova ala che conterrà 610 loculi e 128 ossari. Il costo complessivo dell’opera sarà di 1 milione e 425 mila euro.

Fabiola Tonelli

«È necessario ampliare il cimitero di Bellocchi e Rosciano – afferma l’assessora Fabiola Tonelli -. Abbiamo dedicato grande attenzione per rendere questo luogo accogliente con tutti gli interventi come l’illuminazione ed il verde. I loculi e gli ossari daranno una risposta importante alle richieste. Con questo progetto daremo alla città una struttura interessante dal punto di vista architettonico, facilmente accessibile ed aderente alla sensibilità di chi lo frequenta. Oggi abbiamo approvato il progetto di fattibilità, e dopo l’estate partiremo con il progetto esecutivo con maggiori certezze sui tempi di realizzazione».

L’idea di progetto, elaborata interamente dall’ufficio tecnico dei Lavori Pubblici, si propone di sviluppare il tema dell’edificio colombario attraverso una tipologia di “edificio aperta” ai percorsi, alla luce, ed integrata con l’area verde Molto spesso, i colombari vengono realizzati come Edifici a volume monolitico, senza connotazioni formali che siano in grado di evocare il tema del principale del edificio cimiteriale e cioè il tema del ricordo.

Il rendering del cimitero di Rosciano

Il progetto si sviluppa con la realizzazione di due edifici, non monolitici, ma edifici composti per più’ parti. Nella zona centrale della copertura sono stati previsti tre grandi pozzi luce capaci di esaltare i vani che compongono gli edifici. Inoltre sarà garantita l’accessibilità ai diversi livelli per i diversamente abili attraverso un ascensore realizzato nel primo lotto. Un ponticello metallico garantirà il passaggio al piano primo del lotto 2 sia ai diversamente abili che ai feretri.

Sara Cucchiarini

I lavori rappresentano una risposta concreata ad un’esigenza più volte paventata dalla cittadinanza. Al riguardo è intervenuta anche l’assessora ai Servizi Cimiteriali Sara Cucchiarini che ha anche illustrato tempistiche e iter per l’eventuale acquisto delle tombe: «Appena verrà stabilita la tempistica di realizzazione e gli uffici preposti avranno definito il costo dei loculi e degli ossari, i servizi cimiteriali apriranno le prenotazioni e le vendite anticipate, come da regolamento. Presumiamo che questo avvenga subito dopo l’estate».