Fano, Comune e Liceo Torelli insieme per la tutela dell’ambiente

Il progetto, ideato dallo Scientifico con l'amministrazione, consiste nel posizionare 18 rilevatori passivi di NO2 per verificare la presenza di questo gas in città e periferia

FANO – L’amministrazione della Città della Fortuna e gli studenti del Liceo Scientifico G. Torelli insieme per la difesa e la tutela dell’ambiente.

Il progetto, ideato dall’istituto scolastico in collaborazione con il Comune, consiste nel posizionamento di 18 rilevatori passivi di NO2 (biossido di azoto) per verificare la presenza di questo gas nelle varie zone della città e periferia. L’iniziativa monitorerà la qualità dell’aria di Fano che, negli ultimi mesi, ha fatto registrare svariati sforamenti per quello che concerne le polveri sottili.

istallazione dei dispositivi di rilevamento

Il Comune di Fano ha condiviso il progetto offrendo il supporto tecnico e di conoscenze dell’Ufficio Ambiente, collaborando nella messa in posa dei rilevatori e, in seguito, nell’analisi dei dati. I rilevatori rimarranno posizionati per quattro settimane, quindi raccolti ed analizzati da un laboratorio in Inghilterra, inviati tramite una agenzia spagnola.

L’iniziativa volge lo sguardo ad una nuova educazione civica rivolta ad una cittadinanza consapevole che non può più trascurare le tematiche ambientali legate alla qualità della vita.

Barbara Brunori

«Questa collaborazione – sottolinea l’Assessora all’Ambiente, Barbara Brunori – è virtuosa nel merito e nel metodo in quanto definisce un traguardo comune che è la tutela dell’ambiente. Essendo i ragazzi coinvolti nell’elaborazione e studio dell’aria saranno più consapevoli e di conseguenza responsabili nel tenere un comportamento giornaliero rivolto al rispetto, alla cura ed alla tutela del contesto in cui viviamo. Un tassello in più per far si che questo senso di rispetto all’ambiente sia sempre più diffuso nella nostra città».

Uno dei 18 rilevatori passivi di NO2

I dati delle analisi di laboratorio saranno studiati statisticamente dai ragazzi della 2G del Liceo Torelli e resi disponibili tramite il sito internet della scuola. Già lo scorso anno, dai dati ottenuti si erano evidenziate delle significative differenze nelle varie zone della città anche se con valori alti ma generalmente nella norma. I dati di quest’anno potranno confermare o meno le tendenze in atto per la presenza di NO2. Con questo progetto si offre agli studenti uno stimolo verso una nuova e più diretta percezione dell’ambiente in cui si vive.

L’auspicio è quello di formare reti scolastiche e civiche per il controllo dell’ambiente e del territorio che coinvolgano in prima persona i ragazzi ed i cittadini fanesi per la difesa della salute e della qualità dell’aria.