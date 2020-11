FANO – Il tanto atteso albero di Natale della Città della Fortuna è arrivato. Un abete di circa 15 metri che presiederà in Piazza XX Settembre. Ad annunciarlo poche ora fa il primo cittadino Massimo Seri che ha accolto il simbolo natalizio pubblicando il video della sua messa in dimora: «È arrivato l’albero in Piazza XX Settembre per festeggiare quello che sarà il Natale più particolare che forse avremo mai vissuto. Un bellissimo abete di 15,30 metri che anche quest’anno veglierà sulle festività natalizie della nostra città». Il VIDEO dell’arrivo dell’albero

Albero di Natale 2020 a Fano

Le immagini sono state subito condivise sui vari canali social ma non tutti i cittadini hanno commentato l’abete con il medesimo entusiasmo del primo cittadino: «Quest’albero spennacchiato rispecchia un po’ l’andamento della nostra città. Poveri noi». Altri contestano invece non tanto la bellezza della pianta in sé ma lo spreco: «Gli alberi di Natale quelli veri sono belli, ma uno così alto e bello tagliato solo per abbellire una piazza per poco più di 1mese e mezzo, che tristezza. Abbiamo criticato l’albero colorato/disegnato monta/smonta ma almeno si é evitato di tagliare alberi veri solo per il bell’apparire. Speriamo almeno che con le lucine montate e le illuminazioni per le vie ci porti un po’ di spensieratezza in questo periodo alquanto grigio (per non dire nero)».

In attesa dell’inaugurazione che sarà probabilmente virtuale (in diretta sui social) il dibattito è già aperto. Gli addobbi per questo natale 2020 erano stati annunciati lo scorso 5 novembre dall’assessore Lucarelli: nonostante le restrizioni, l’amministrazione ha deciso di illuminare e addobbare comunque la città per rendere più accogliente il centro storico e invogliare la clientela al passeggio. Oltre alle luci, le istallazioni e l’albero, verrà ripristinata anche la filodiffusione che trasmetterà musica durante la giornata.