Fano, al via i lavori su Via Fanella

FANO – «Da lunedì 6 novembre via Fanella, dall’intersezione con via Davide Squarcia fino a via Martiri da Belfiore verrà chiusa per permettere la realizzazione della pavimentazione della ciclabile ed il completamento dell’asfaltatura». Lo afferma l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori illustrando nel dettaglio l’intervento con cui Via Fanella diventa zona 30 km/h.

«L’intervento va nella direzione di rafforzare la sicurezza, affinché possa essere decelerata la velocità delle automobili a ridosso delle abitazioni che si trovano in prossimità della careggiata. Gli interventi che stiamo facendo intendono fanno in modo che il traffico non sia una minaccia».



Su Via Fanella «verranno realizzati tre attraversamenti rialzati – continua Brunori – I lavori dureranno circa 7 giorni ma, comunque, verrà consentito l’accesso e uscita dei residenti. Terminato l’intervento, il transito sarà riaperto per poi essere chiuso in una sola giornata a fine novembre per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Inoltre, per realizzare un ulteriore dosso in via Fanella in corrispondenza dell’intersezione con via Montefeltro, sarà chiusa via Fanella per una giornata nel tratto che va dalla rotatoria via A. Moro fino all’intersezione con via della Fornace. Si prega quindi di fare attenzione sia alla segnaletica che, di volta in volta, verrà installata sia alle deviazioni della circolazione. Si ricorda che tali interventi sono realizzati grazie alla candidatura del Comune di Fano che ha ottenuto un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione delle ciclovie urbane».