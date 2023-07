Fano, al via gli eventi dedicati agli anziani: si partirà il 6 luglio

FANO – La Città della Fortuna non dimentica di nessuna fascia di età; dopo i tanti eventi per grandi e piccini, torna anche quest’anno “Questa calda Terza Età”, un appuntamento dove gli anziani diventano protagonisti.



Giunta alla sua 33esima edizione, “Questa calda Terza Età” è una iniziativa che accompagna l’estate fanese e prevede una serie di attività dedicate ai più anziani all’interno del più ampio progetto “Old but Gold”, progetto finanziato dal Comune per la promozione dell’invecchiamento attivo.

L’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti ha ricordato che «questa trentatreesima edizione si caratterizza per essere un insieme di attività articolate e ricche segnate dall’apertura al territorio e dall’inclusione. Mi piace sottolineare come questa proposta sia multisciplinare, tanto che si va dalla valorizzazione culturale, a quella artistica, passando per l’enogastronomia fino al divertimento. Grazie all’incontro si crea quel forte senso di comunità che trova riscontro nello stare insieme e nella condivisone. Mi preme sottolineare che i circoli ricreativi sono un patrimonio in quanto sono luoghi di benessere dove è possibile stare bene».



«E’ una prerogativa dell’assessorato al Welfare di Comunità quella di valorizzare il ruolo degli anziani, facendoli sentire parte attiva della nostra società – ha sottolineato la funzionaria Sabrina Bonanni -. Con Old But Gold vogliamo proprio dare stabilità a questa serie di progettualità che attribuiscono importanza alla Terza Età».

“Siamo felici di appoggiare e sostenere questa iniziativa perché rappresenta una sorta di cerniera sociale – ha precisato Giovanna Selis della Pro Loco Fanum Fortuane -. Prendendoci cura degli anziani e creando dei momenti di inclusione e di benessere contrastiamo quelle pericolose situazioni di emarginazione e di disagio dovute al caldo».



Sono ben 14 gli appuntamenti che si alterneranno ininterrottamente in questi due mesi. Si partirà il 6 luglio con una festa conviviale in cui verrà presentato il programma estivo di ‘Questa calda terza età’ con una cena a base dei prodotti coltivati dagli anziani negli orti comunali. L’ultimo appuntamento è previsto il 24 agosto con la cena alla Cooperativa Tre Ponti. In mezzo la visita guidata a San Costanzo e Mondolfo il 15 luglio, il 16 luglio ci sarà la partecipazione in costume alla Fano dei Cesari e il 28 luglio il Teatro sotto le stelle al circolo ricreativo del Foro Boario.

Per informazioni e prenotazioni: Giorgio Falcioni 3473824903 – Sauro Berluti 340 7890429