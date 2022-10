Fano, agrivoltaico: la Tep Renewables diserta l’incontro con l’Amministrazione

La Tep Renewables srl, società che vuole realizzare il parco sulle colline tra Fano e Cartoceto, non si è presentata. all'incontro. Situazione tesa tra le parti

FANO – Nonostante la Regione si sia espressa già negativamente in merito al progetto dell’impianto agrivoltaico procede ancora il dialogo tra la varie parti. Spetterà infatti agli organi nazionali preposti dire l’ultima parola sulla vicenda.



Intanto, all’incontro che si sarebbe dovuto svolgere tra amministrazione, la famiglia Taus, proprietaria dei terreni su cui dovrebbe sorgere l’impianto e la Tep Renewables srl, società che vuole realizzare il parco sulle colline tra Fano e Cartoceto, che però non si è presentata.

«All’incontro si è presentata solo la famiglia Taus – chiosano Seri e Fanesi -. Nonostante la Pec inviata per la convocazione, la Tep Renewables ha disertato l’incontro. Questa assenza denota il fatto che la società si voglia sottrarre al confronto ed evidente come la speculazione sia l’unico intento. Questo atteggiamento sottolinea ed evidenzia le ombre e i dubbi che nutrivamo nei confronti di questa iniziativa che sbancherebbe una collina e devasterebbe il territorio. Ci sarebbe piaciuto ascoltare le intenzioni della Tep Renewables che invece ha preferito nascondersi dietro alle proprie responsabilità. Il fatto che non si siano presentati getta anche ombre sulla consistenza e sull’affidabilità di questa società».