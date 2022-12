FANO – Epilogo nella vicenda dell’acqua staccata per morosità in una palazzina di Bellocchi a causa di una presunta insolvenza da parte di alcuni inquilini dello stabile. A risolvere momentaneamente la situazione è stato il Sindaco Massimo Seri. «Ho preteso che per i prossimi 5 giorni venga riallacciata da Aset S.p.A l’acqua potabile».

«In queste strutture – afferma il sindaco Seri – ci sono persone che si sono trovate in una condizione inaccettabile, pertanto ho chiesto ad Aset di tamponare questa emergenza, così da riattivare l’acqua in attesa di capire la natura del problema e poter intervenire. L’acqua è un bene necessario, specie per le famiglie con bambini ed anziani che vivono lì, di cui non si può fare a meno, sia per l’igiene sia per quanto riguarda l’uso domestico».

Parallelamente a questa soluzione provvisoria, il sindaco ha provveduto «a convocare per lunedì mattina 5 dicembre i responsabili di Erap, l’amministratore del condomino e Aset S.pa affinché si trovi una soluzione definitiva che accontenti tutte le parti chiamate in causa, evitando che quanto successo non si ripeta più. Da sindaco non posso accettare che avvengano episodi che ledono la dignità».