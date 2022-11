FANO – Stop all’uso domestico e agricolo dell’acqua prelevata dai pozzi privati nella zona compresa tra Falcineto Basso e Torno. A comunicarlo è stato il Comune di Fano: la decisione è maturata a seguito di valori estremamente variabili, anche oltre il limite consentito dalla norma per l’uso potabile. A preoccupare sarebbe stata la presenza consistenti di tracce di solventi chimici.



Al riguardo il sindaco massimo Seri ha firmato un’ordinanza di divieto di utilizzo al consumo umano dell’acqua dai pozzi di cui sopra: «Con il provvedimento, a scopo cautelativo e preventivo, è stato disposto il divieto di consumo dell’acqua per uso alimentare, lavaggio o preparazione di alimenti, igiene orale, lavaggio di stoviglie e utensili da cucina, lavaggio di apparecchiature sanitarie, lavaggio di oggetti per l’infanzia e per l’annaffiatura di piante. Il divieto resta in vigore fino a nuova comunicazione».



In queste ore gli uffici comunali, insieme ad Aset Spa, sono al lavoro per individuare la causa della contaminazione. Ad essere interessate dal provvedimento dovrebbero essere circa una trentina di nuclei familiari. Per loro verrà predisposto un servizio di autobotti: per richiederlo sarà sufficiente contattare Aset spa al numero verde 800000989.