Fano, 60enne investito sui binari: ipotesi del gesto volontario

Dalla ricostruzione sembrerebbe che il 60enne si sarebbe introdotto sui binari passando per un varco presente in una rete

FANO – Prende sempre più campo l’ipotesi del suicidio in merito alla tragedia consumatasi nella tarda serata del 29 marzo lungo la ferrovia Adriatica tra Pesaro e Fano. A perdere la vita un pesarese di 60 anni è morto travolto dal treno regionale 4252 proveniente da Ancona.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e delle autorità ma per l’uomo non c’era nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Dalla ricostruzione sembrerebbe che il 60enne si sarebbe introdotto sui binari passando per un varco presente in una rete. Il traffico ferroviario è stato sospeso per alcune ore.