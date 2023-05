Fano, 57enne ubriaco tampone auto su cui viaggiava una famiglia e scappa: denunciato

FANO – Ha tamponato una vettura su cui viaggiava una famiglia fanese ed ha provato a dileguarsi senza prestate soccorso. È successo a Fano in via XII settembre.



Erano circa le 13 quando l’indisciplinato automobilista ha urtato una macchina su cui viaggiavano un 57enne, la moglie ed il figlio ed ha pensato bene di scappare. Per loro comunque nessuna conseguenza seria.



l motivo della fuga sarebbero stati riconducibili il suo tasso alcolemico: l’uomo è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia Locale che hanno in effetti ha accertato la sua positività all’alcoltest. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.