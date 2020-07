Il funerale, di cui ancora non è stata resa nota la data, si dovrebbe svolgere presso la chiesa di San Paolo Apostolo, al Vallato all’aperto: in tanti vorranno salutare per l’ultima volta la ragazza.

FANO – La città della Fortuna piange la prematura scomparsa di Elisa Mascarucci, 25enne spentasi per un improvviso malore nella notte a cavallo tra il 16 e 17 luglio. Sul corpo della giovane, che si trova all’ospedale Santa Croce, è stata disposto l’esame autoptico per cercare di fare luce sulla tragedia.

Tantissime le persone che in queste ore stanno esprimendo il proprio dolore per la scomparsa della giovane che era ben voluta e stimata dall’intera comunità: «’Il mondo è tuo – scrive un ‘amica – Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocar. Nessuno ti dirà che non si fa. È un mondo tuo per sempre…’ Voglio ricordarti così. Con quel sorriso, con questa canzone.. il mondo è tuo Eli… Per sempre Un abbraccio fin lassù»

Il funerale, di cui ancora non è stata resa nota la data, si dovrebbe svolgere presso la chiesa di San Paolo Apostolo, al Vallato all’aperto: in tanti vorranno salutare per l’ultima volta la ragazza.