Fano, 19enne perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo

FANO – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo della luce presente a bordo strada. È successo nel pomeriggio del 14 giugno in via Papiria, all’altezza del distributore IP. Protagonista del incidente un 19enne fanese al volante di una Opel Corsa.



Nonostante la violenza dell’impatto, testimoniata anche dagli ingenti danni riportati dal veicolo, il giovane è rimasto pressoché illeso. A causare lo schianto, come riferito alle autorità dallo stesso giovane, sarebbe stato un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale e del 118.



Il 19enne è stato trasferito a carattere preventivo al Pronto Soccorso cittadino. Un altro sinistro degno di nota si era consumato nella primissima mattinata della stessa giornata in viale Buozzi all’incrocio con via Corridoni. In questo caso un’auto condotta da una donna fanese 70enne avrebbe urtato un autobus di linea condotto da un 55enne di Senigallia. Nell’impatto nessuno dei due ha riportato ferite importanti.