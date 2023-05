Fano, il 10 maggio i funerali di Tommaso Della Dora

FANO – Sono stati fissati i funerali di Tommaso Della Dora, il giovane segretario del Partito Democratico mancato improvvisamente a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria Goretti domani, alle ore 10, nella mattinata del 10 maggio.



Superfluo dire che si attende la folla delle grandi occasioni: la morte del 43enne ha innescato un’onda lunga di cordoglio e commozione. Veramente tanti coloro che, al di là di ogni retorica, ne hanno conosciuto e apprezzato le sue indubbie qualità umane. Sono stati posticipati invece a stamane gli esami sulla salma necessari a fare luce sulle cause che hanno portato al decesso dell’uomo.



L’uomo non soffriva di patologie pregresse; anzi, era in salute e da sempre praticava sport. Proprio nelle ultime settimane aveva effettuato degli esami cardiologici di routine per poter prendere parte ai suoi impegni sportivi in totale sicurezza.