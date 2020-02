Velox Falconara, Lega e Ugl presentano due esposti

FALCONARA MARITTIMA – Il velox di Falconara è nuovamente al centro delle polemiche. Lega e Ugl hanno infatti annunciato di aver depositato nei giorni scorsi due esposti alle Procure della Corte dei Conti e della Repubblica, per fare «luce e accertare eventuali responsabilità sulla gestione del Velocar». Il dispositivo di rilevamento della velocità posizionato lungo la Strada Statale 16 a Falconara Marittima in zona Caffetteria, da quando è stato istallato non ha smesso un attimo di far parlare di sé, con botta e risposta fra Comune, Lega e Ugl.

Secondo il consigliere comunale della Lega Stefano Caricchio e la segretaria provinciale di Ugl Anna Grasso, i ricorsi accolti stabilirebbero «l’irregolarità della segnaletica che fissa il limite di velocità a 70 km/h posto prima del rilevatore». «Lega e Ugl hanno creduto e credono che le regole vanno rispettate in primis da chi le impone ecco perché oggi, la nostra battaglia a fianco dei cittadini continua», spiegano nel ricordare di aver istituito per i cittadini uno sportello informativo, assistenza legale gratuita e aver segnalato lo spostamento della segnaletica.