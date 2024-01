Falconara, tragedia sui binari. Una persona travolta da un treno

La circolazione lungo la linea ferroviaria Ancona - Bologna è stata sospesa a Falconara per gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, da pochi minuti hanno riaperto i binari 1 e 2 verso Roma e da Roma

ANCONA – Tragedia al binario 3 di Falconara Marittima. Una persona è stata travolta da un treno merci in transito da Falconara in direzione sud, intorno alle 14,15. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo. La circolazione lungo la linea ferroviaria Ancona – Bologna è stata sospesa a Falconara per gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, da pochi minuti hanno riaperto i binari 1 e 2 verso Roma e da Roma.

Sul posto sono intervenuti Polfer, 118 e vigili del fuoco, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Le comunicazioni sui treni

I treni FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:54) e il treno FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55) sono fermi ad Ancona, mentre il treno FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46) è fermo a Senigallia. Il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00) termina la corsa ad Ancona.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 612 Lecce (8:42) – Milano Centrale (21:40). Il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:49) oggi termina la corsa a Pesaro. I passeggeri possono proseguire con il treno IC 611 Bologna Centrale (16:00) – Bari Centrale (23:11) fino a Bari Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.