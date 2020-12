Falconara, il tradizionale presepe del Castello viaggia a bordo dell’ambulanza della Croce Gialla

FALCONARA – Questo Natale, a causa del Covid, l’incantevole e tradizionale presepe meccanico allestito dal comitato “Presepe Rocca Priora” nelle grotte del Castello di Falconara alta si trasferisce all’interno di un’ambulanza della Croce Gialla falconarese. Il presepe diventa quindi itinerante e percorrerà le vie della città fino al 6 gennaio.

All’iniziativa lanciata dalla Croce Gialla e dal comitato “Presepe Rocca Priora” per preservare questa importante tradizione che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti anche da fuori provincia, collabora anche l’amministrazione insieme al gruppo comunale di Protezione civile. Gli artigiani del comitato hanno riprodotto la natività e alcune scene delle campagne marchigiane del primo ‘900 nello spazio all’interno dell’ambulanza, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di ammirarlo.



Alcuni particolari del presepe

Orgoglioso l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi che nei giorni scorsi ha potuto ammirare la rappresentazione elettromeccanica in occasione della tappa di via Marconi.

«Il lavoro del comitato del presepe è davvero spettacolare perché, pur nello spazio limitato dell’ambulanza, sono stati ricreati scenari ed effetti tipici del presepe di Falconara Alta, con l’alternanza di giorno e notte e personaggi in movimento – afferma Rossi –. Tanto impegno è apprezzato dalla popolazione che sta mostrando grande curiosità per questa iniziativa. Un ringraziamento va alla pubblica assistenza falconarese che con questa idea ha permesso di mantenere vivo l’interesse per il presepe nato a Rocca Priora e poi trasferito al Castello, una delle eccellenze della nostra città anche nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo».

Il presepe itinerante ha fatto la sua prima tappa il 6 dicembre in via Italia, davanti alla chiesa di San Giuseppe di Palombina Vecchia, per poi fermarsi il 7 dicembre al Sì con Te di via Rosselli, alla parrocchia del Rosario (8 dicembre), quindi al Conad superstore di via Marconi (12 dicembre) e alla parrocchia di Santa Maria Goretti di Case Unrra (13 dicembre).

I prossimi appuntamenti sono il 19 dicembre al centro commerciale ‘Le Ville’ di Palombina Vecchia (dalle 9 alle 11), il 20 dicembre in piazza della Libertà a Castelferretti, davanti alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo (dalle 9 alle 11), il 24 dicembre davanti alla galleria di via Bixio (dalle 9 alle 11) e in piazza Mazzini (dalle 16.30 alle 18.30). Il 26 dicembre il presepe itinerante sarà a Villanova (dalle 16.30 alle 18.30), il 27 in piazza Sant’Antonio, davanti alla chiesa chiesa di Sant’Antonio di Padova (dalle 9 alle 11), il 2 gennaio a Case Unrra davanti al supermercato Penny Market (dalle 9 alle 11 e dalle 16.30 alle 18.30), il 3 gennaio a Falconara Alta a poca distanza dalla chiesa di Santa Maria della Visitazione (dalle 9 alle 11), il 4 gennaio in via Roma vicino a Piazza Catalani (dalle 9 alle 11), per concludere il giorno dell’Epifania in piazza Mazzini dalle 9 alle 11.

I volontari della Croce Gialla e del gruppo comunale di Protezione civile assicurano che vengano rispettate tutte le norme per il contenimento del contagio. I visitatori potranno lasciare un’offerta che la Croce Gialla di Falconara utilizzerà per le attività a supporto della cittadinanza.