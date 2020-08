Falconara, scuole Da Vinci e Peter Pan: il sindaco in sopralluogo sui cantieri in vista della riapertura

FALCONARA MARITTIMA – Procedono secondo la tabella di marcia i lavori alla scuola elementare Da Vinci di Castelferretti e alla materna Peter Pan di via Leopardi a Falconara. Nella mattinata di oggi, martedì 25 agosto, il sindaco ha fatto sopralluoghi in entrambi i cantieri.

La prima tappa è stata alla Da Vinci, dove sono in corso i lavori di rifacimento del tetto, un intervento di 310mila euro finanziato per 150mila con fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per 160 mila euro con risorse del Comune.

La porzione interessata è quella in muratura, la più antica, risalente ai primi anni del Novecento: la Soprintendenza ha approvato l’intervento, a condizione che venisse mantenuto l’impianto esterno, tutelato perché ha più di 70 anni. I lavori di rifacimento del tetto consistono nello smontaggio e rimontaggio della copertura in legno, nella sostituzione delle travi ammalorate e del controsoffitto, rinforzato grazie all’inserimento di catene e cordoli in acciaio per collegare la struttura in legno con la parte in muratura.

I lavori nelle ultime settimane non si sono mai interrotti e hanno coinvolto, oltre alla ditta cui è stato appaltato l’intervento, anche la società in subappalto Somea di Falconara, che ha rinunciato a qualsiasi chiusura feriale di agosto per completare le opere in ferro nei tempi previsti.

Il sindaco Stefania Signorini si è confrontata con il responsabile dei lavori e con il capo operaio, i quali hanno assicurato che saranno rispettati i tempi di consegna concordati.

Attorno alla scuola Da Vinci, lungo le vie Vittorio Veneto e Nazario Sauro, sono in corso anche i lavori per il rifacimento dei marciapiedi, nell’ambito della ristrutturazione dei percorsi del Piedibus che prevede inoltre il rifacimento del piazzale e del vialetto pedonale della scuola.

Il sindaco ha concluso il sopralluogo alla materna Peter Pan, dove sono in corso interventi di messa in sicurezza e lavori strutturali, edili e impiantistici. Nella scuola sarà inoltre ricavata la segreteria didattica dell’istituto comprensivo Centro, attraverso la suddivisione di un’aula in due uffici che saranno attrezzati con prese elettriche, telefoniche e dati. Altri interventi saranno eseguiti per facilitare l’accessibilità alle persone disabili, compreso l’adeguamento di un bagno esistente. Il cantiere, ha assicurato il responsabile, sarà concluso entro la fine della prossima settimana.

Per la prossima settimana il sindaco ha programmato anche un sopralluogo alle Rodari, dove i lavori partiranno dopo che l’Asur ha svolto nei giorni scorsi un’attività preliminare necessaria per la sostituzione del pavimento.

«L’impressione che ho tratto dal sopralluogo è stata molto positiva – commenta il sindaco, con delega alla Scuola –, perché i lavoratori coinvolti nei cantieri si sono mostrati collaborativi. Ho fatto loro presente che la scuola ha un ruolo cruciale per le famiglie dei bambini e per tutta la nostra comunità e, soprattutto dopo l’esperienza del Covid-19, è importante ripartire nel migliore dei modi».

«Se dovessero esserci imprevisti – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici –, abbiamo da tempo concordato con la dirigente scolastica del Comprensivo Sanzio una collocazione alternativa temporanea per gli alunni accolti nelle classi coinvolte dai lavori, in modo da garantire a tutti l’inizio della scuola il 14 settembre in completa sicurezza. Si tratta di un’ipotesi remota, ma l’amministrazione si è comunque organizzata per non trovarsi impreparata».