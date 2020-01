Lascia il cane solo in auto, ma lui abbaia e una passante chiama i carabinieri

FALCONARA – Sembrava una di quelle storie di abbandono che potevano avere un brutto epilogo e invece per fortuna è finito tutto bene per il cagnolino lasciato solo in auto nella tarda serata di ieri (24 gennaio). L’episodio è accaduto in via XXV Aprile a Falconara Marittima, a bordo di una Fiat Punto. Il proprietario, un 65 enne di Castelbellino, si era allontanato dal mezzo per incontrare un familiare. Il cane però, un meticcio nero di taglia medio-piccola, non deve averla presa bene perché ha cercato di attrarre l’attenzione dei passanti abbaiando.

Una donna che si trovava a passare in zona ha notato quanto stava accadendo e ha subito chiamato il “112”. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona che hanno immediatamente rintracciato il proprietario dell’animale. Il cane, seduto sul sedile anteriore dell’auto, era stato lasciato a bordo con i finestrini dell’abitacolo leggermente aperti per lasciar passare l’aria, ma era in buone condizioni. Per questo i militari dell’Arma, dopo aver verificato che il proprietario si era effettivamente allontanato solo da pochi minuti per incontrare un familiare poco distante (circostanza risultata veritiera li hanno lasciati rientrare a casa.