Falconara, la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani intitolata al re del torrone Bruno Bedetti

FALCONARA – «Intitolare la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani all’indimenticato Bruno Bedetti, che ha fatto la storia di Falconara, sarebbe un segno di gratitudine doveroso». È la proposta che il consigliere d’opposizione Marco Baldassini (Vola Falconara Marittima, Ancora Falconara e Riformisti per Falconara) lancia ora che la nuova gradinata dello storico stadio Roccheggiani sta per essere completata e restituita alla collettività. Bruno Bedetti, scomparso la vigilia di Natale del 2012 all’età di 87 anni, a 100 anni esatti dalla fondazione della sua industria dolciaria (nata nel 1912) è stato un personaggio fondamentale per Falconara, non solo per la lunga tradizione dolciaria della sua famiglia ma anche per la sua grande attenzione al mondo dello sport (è stato storico presidente della Falconarese calcio). Baldassini ne ha un ricordo lucido e commosso.

«Mi sento di esprimere l’idea e la volontà di molti cittadini/sportivi falconaresi con questa proposta – spiega il consigliere – un atto dovuto per lo storico Presidente della Falconarese Calcio. Il suo ricordo vive in me in due momenti diversi della mia vita. Il primo da piccolo, quando la domenica mattina mio padre mi mandava in bicicletta al Caffè Bedetti davanti alla stazione e mi diceva di andare direttamente in cassa da Bruno e farmi dare una “veneziana” e “poi digli che passo io a pagarla”. L’amicizia che c’era tra Bruno e mio padre era una cosa speciale. Il secondo ricordo – continua Baldassini – quando da adolescente mi proposero di andare a giocare a calcio con la Falconarese. Un sogno per me giocare in uno stadio vero con l’erba…». Baldassini ha in mente il ricordo di quando Bedetti veniva al Roccheggiani il martedì dopo la partita della domenica «o per congratularsi e fare regali ai giocatori o per rimproverarci per l’eventuale sconfitta, rigorosamente in giacca e cravatta. Nella scorsa legislatura avevo fatto il suo nome per il cambio del nome di via Donaggio e non fu accettato dal Sindaco e dalla sua Giunta comunale, oggi con la nuova tribuna dello stadio credo che uno sforzo come segno di gratitudine di chi ha fatto la storia di Falconara, sia doveroso», conclude il consigliere che nella giornata odierna invierà ufficialmente la richiesta.