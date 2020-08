La falconarese, 60 anni, era socia della compagnia teatrale ‘Sorrisi e Musica’, docente dell’Unitre di Falconara, ma soprattutto titolare dell'omonima merceria di via Bixio. Il cordoglio del Comune

FALCONARA – La città piange Susanna Minardi, titolare dell’omonima merceria di via Bixio. Aveva 60 anni ed era anche socia della compagnia teatrale ‘Sorrisi e Musica’ e docente dell’Unitre di Falconara. Il funerale si è svolto oggi pomeriggio al Rosario.

Il sindaco Stefania Signorini si unisce al cordoglio dei tanti cittadini che la conoscevano. «Quella della scomparsa di Susanna Minardi è stata una notizia inaspettata che mi ha addolorata moltissimo – dice il sindaco –. Susanna era una persona dolcissima che ho conosciuto fin dall’asilo perché frequentavamo la stessa scuola, l’Istituto del Bambin Gesù. E’ stata compagna di classe di mia sorella alle elementari e alle medie e ho condiviso con lei tanti momenti spensierati della mia infanzia, dal catechismo ai campi scuola estivi. Non ci siamo perse di vista nemmeno da adulte, anche grazie al suo impegno con l’associazione Sorrisi e Musica. Non riesco a ripensare a lei, al suo sorriso senza commuovermi. Susanna Minardi mancherà a tutta la comunità, dove ha lasciato un segno profondo con l’attività in merceria, quella di docente all’Unitre e di socia del gruppo Sorrisi e Musica. A tutti mancheranno la sua disponibilità, la sua generosità e il suo sguardo sorridente».