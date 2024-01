Da quanto si apprende l'uomo era a bordo della sua auto, in una strada di via del Fossatello, nei pressi della pista ciclabile, quando è stato notato da alcuni passanti

FALCONARA – Un uomo anziano è stato rinvenuto a Falconara Marittima in preda ad un malore ed è stato trasportato in ospedale. Da quanto si apprende l’uomo era a bordo della sua auto, in una strada di via del Fossatello, nei pressi della pista ciclabile, quando è stato notato da alcuni passanti la vigilia di Capodanno.

Sul posto, intorno alle 9 della mattina, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Falconara insieme ai carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Ancona. L’uomo era privo di sensi. Non risulterebbero segnali di violenza.

L’anziano, non del posto, è stato ricoverato in un ospedale dell’hinterland dell’anconetano. Sulla vicenda stanno conducendo approfondimenti i carabinieri della Tenenza di Falconara che stanno vagliando ogni possibile iptesi.