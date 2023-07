Fabriano, Whirlpool apre le porte: arrivano le famiglie dei lavoratori

Seconda edizione a Fabriano per il “Whirlpool Family Days”. «Un'occasione speciale per creare legami più forti», ha detto il vice presidente Seu

FABRIANO – Whirlpool ha aperto le porte della sede di Fabriano alle famiglie e amici dei dipendenti per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della condivisione e della comunità. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 persone.

La giornata è parte di una serie di iniziative, i “Whirlpool Family Days”, organizzati in tutta Italia e in Europa, e rappresenta un’opportunità unica per scoprire i luoghi di lavoro di Whirlpool e rafforzare i legami tra dipendenti, famiglie e azienda. Nel fabrianese, questo è il secondo evento di quest’anno dopo quello avvenuto per le maestranze dell’hub produttivo di Melano due settimane fa.

A Fabriano in particolare, centro direzionale della regione Emea per il Consumer Service, Qualità e Procurement, nonché sede di Laboratori di Ricerca e Sviluppo globali di Whirlpool Corporation, sono state organizzate visite guidate degli spazi di lavoro, delle aree di Ricerca e del call center per far conoscere da vicino ai partecipanti l’attività lavorativa dei propri cari. All’aperto poi giochi, spettacoli, musica e stand gastronomici per tutta la giornata.

«Siamo grati di aver avuto l’opportunità di riunire le nostre persone e celebrare il valore fondamentale della famiglia nel nostro ambiente di lavoro in un’occasione speciale per creare legami più forti e rafforzare il senso di appartenenza che caratterizza la nostra azienda», ha commentato Antonio Seu, vice presidente e Global Platform Leader di Whirlpool Corporation. Alla giornata hanno partecipato anche la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, e il vescovo di Fabriano-Matelica, Francesco Massara.

Fondato nel 1995 e storica sede del gruppo Merloni e poi di Indesit, il centro direzionale di Fabriano si sviluppa su tre sedi con oltre 18.000 mq ed ospita più di 500 persone. Da oltre 20 anni, inoltre, a Fabriano ha sede il contact center italiano Whirlpool Italia, dove oltre 120 persone quotidianamente rispondono e supportano i consumatori nell’assistenza prodotto. In totale, nell’area Fabrianese Whirlpool impiega oltre 1000 persone e rappresenta uno dei più grandi insediamenti produttivi ed industriali della Regione Marche.