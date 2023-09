Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino hanno identificato l'autrice dell'aggressione, si tratta di una 30enne domiciliata da qualche tempo in città

FABRIANO – Crisi di gelosia porta alla denuncia per il reato di lesioni dolose a carico di una 30enne domiciliata da qualche tempo a Fabriano. Vittima un’altra donna che è dovuta ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dell’Engles Profili a causa di calci, pugni e di un morso all’avambraccio, ricevendo una prognosi di 10 giorni. La 30enne è stata riconosciuta grazie alle testimonianze dei presenti e ai filmati del sistema di videosorveglianza dei due bar, location della vicenda.

I fatti

La scorsa settimana, in orario serale, una giovane fabrianese, in compagnia di amici, si è recata in un bar del centro a Fabriano. Mentre chiacchierava con un’amica, sono state raggiunte da un ragazzo, loro conoscente, con il quale hanno iniziato a conversare. Dopo qualche minuto, sono stati raggiunti da una ragazza, una 30enne da qualche tempo domiciliata a Fabriano, conosciuta solo di vista la quale, dichiarando di essere la fidanzata del giovane, le chiedeva cosa stesse facendo vicino al ragazzo e di cosa stessero parlando. Percependo l’inizio di una flagrante crisi di gelosia, la giovane, con poche parole, liquidava l’interlocutrice allontanandosi lungo corso della Repubblica insieme alla compagnia di amici con i quali si trovava e raggiungendo un altro bar del centro, fermandosi all’esterno e consumando bevande.

Ma, nuovamente, la fabrianese è stata raggiunta dalla 30enne la quale, senza proferire parola, la aggrediva fisicamente con calci e pugni a tutta la figura, anche mordendola ad un avambraccio. Ne è scaturito, ovviamente, un gran trambusto. Con l’aggredita che è stata accompagnata all’interno del bar dalla proprietaria di questo, per sottrarla da quanto stava accadendo. È stato richiesto l’intervento degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano.

Una volante è giunta prontamente sul posto, non trovando più l’autrice delle violenze che, nel frattempo, si era allontanata. La giovane malmenata si è recata al Pronto soccorso dove è stata curata ed ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Gli agenti hanno fatto partire le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti ed acquisendo i filmati dei circuiti di videosorveglianza dei due pubblici esercizi. Grazie anche a questi, la 30enne è stata identificata e, dopo la presentazione della querela, denunciata per il reato di lesioni dolose alla locale Autorità giudiziaria. Infine, la sua posizione sarà segnalata alla Questura di Ancona per l’adozione di specifiche misure preventive di tutela della sicurezza e tranquillità pubblica.