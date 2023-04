Fabriano: svelati i nomi dei vincitori del Premio della bontà promosso dall’Associazione La scuola siamo noi

FABRIANO – Un ‘Premio della bontà’ del valore complessivo di 1.000 euro indirizzato agli studenti dell’istituto comprensivo Marco Polo di Fabriano e promosso dall’Associazione La scuola siamo noi. I vincitori utilizzano i buoni per l’acquisto di materiale scolastico. Due le sezioni individuate: gruppi e singoli più meritevoli. Premiati i vincitori. Si tratta di Sofia Gatti, Emma Conti e Susanna Scortechini che ha prestato servizio al Centro di Aiuto alla vita di Fabriano. «Tutte sono state impegnate nello smistamento e la selezione del vestiario ( 0-2 anni ) e nella preparazione di pacchi-aiuto contenenti vestiario e pannolini e altri materiali necessari per l’arrivo di un neonato e per un bambino di 2 anni. Hanno prestato il loro servizio con serietà, impegno ed hanno dimostrato entusiasmo per le attività proposte, inoltre hanno dimostrato interesse con domande inerenti le attività, le finalità e gli scopi dell’Associazione», le motivazioni rese note dalla presidente, Siliana Mencarelli.

L’iniziativa

L’associazione di Fabriano, La scuola siamo noi, ha deciso di premiare la ‘bontà’ degli studenti dell’istituto comprensivo Marco Polo. E il Consiglio direttivo dell’Associazione ha anche premiato il gruppo del catechismo di studenti della prima media del catechismo iscritti alle Marco Polo: Davide Andreoli Scipioni, Alessandro Ausili, Sofia Bersanetti, Gabriella Cappelletti, Elena Cardarelli, Andrea Corda, Antonella Fiume, Jessica Louis, Michele Marinelli, Ettore Mingarelli, Cecilia Monno, Lorenzo Moscani, Kimberly Olivieri, Matteo Palazzi, Eleonora Raggi, Gioia Scaloni e Melissa Tempestini. «Tutti hanno partecipato attivamente al progetto “Donacibo” avviato a livello nazionale, con cui vengono raccolti prodotti alimentari a lunga e media conservazione che poi vengono composti in pacchi da distribuire alle famiglie residenti in zona Borgo di Fabriano, che hanno manifestato particolari difficoltà economiche. Queste famiglie sono state selezionate su loro richiesta e l’attività di distribuzione degli aiuti alimentari viene organizzata dalla parrocchia di San Nicolò nel rispetto della privacy e della dignità di ciascuno».