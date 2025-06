Fabriano: strada per Eremo di San Silvestro e tratto finale di via Cialdini da sistemare

FABRIANO – La Giunta di Fabriano ha inserito due interventi di manutenzione stradale nel piano triennale dei lavori pubblici, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale del 26 giugno. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza del tratto più pericoloso della strada che conduce all’eremo di San Silvestro e il rifacimento dell’ultimo tratto di via Cialdini, entrambi in condizioni di forte degrado. Per la strada di San Silvestro, a seguito della redazione del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali, sono stati individuati tre tratti ammalorati, tra i quali è emerso come prioritario quello in prossimità del tratto terminale pianeggiante, attualmente il più compromesso. È su questo segmento, lungo circa 100 metri, che si interverrà con una importante opera strutturale che prevede l’inserimento di pali di fondazione, la realizzazione di una soletta in cemento armato, il rifacimento del manto stradale e l’installazione di nuove barriere di protezione. L’intervento, del valore di circa 250mila euro, è in fase di avvio progettuale con l’obiettivo di aprire il cantiere entro l’anno. Il secondo intervento riguarda il tratto finale di via Cialdini, dalla piazza di San Nicolò fino all’incrocio con piazza Garibaldi e via Ramelli. L’intervento, il cui costo stimato è pari a 380.000 euro, prevede una completa riqualificazione del fondo stradale e rappresenta un’opera essenziale per valorizzare l’accesso al centro storico.

Via Cialdini

Le dichiarazioni

«Stiamo individuando – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – gli interventi più urgenti su cui impegnare le risorse economiche di cui il Comune dispone, che non sono molte e non sono sufficienti per tutte le manutenzioni di cui la città necessita. Per questo motivo è necessario individuare le priorità e procedere dando la precedenza ai lavori più urgenti, che sono necessari per mettere in sicurezza la viabilità e tutelare automobilisti, ciclisti e pedoni. La messa in sicurezza della strada per l’eremo di San Silvestro, abbandonata da anni e molto deteriorata, rappresenta l’intervento più urgente da fare per evitare situazioni di pericolo per i tanti cittadini e turisti che frequentano l’eremo. Anche il rifacimento di via Cialdini è assolutamente necessario essendo una strada molto trafficata e ormai diventata impercorribile nel tratto finale. Si tratterà di un intervento importante del rifacimento del fondo stradale che consentirà l’inizio di una riqualificazione degli accessi al centro cittadino. Sono segnali importanti di riqualificazione, che l’Amministrazione comunale sostiene soltanto con risorse proprie e che indicano la volontà di questa Amministrazione di investire in interventi che riqualifichino la città in termini di sicurezza per la viabilità e decoro urbano». Per l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta si tratta di due interventi significativi «che consentiranno il ripristino di due percorsi fondamentali per Fabriano: uno nel cuore del centro storico, l’altro in una zona collinare profondamente radicata nella memoria e nelle abitudini dei cittadini. Con queste opere prosegue il nostro impegno per la sicurezza, la funzionalità e il decoro delle strade comunali».