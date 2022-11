Fabriano: scuola-lavoro, una mostra multimediale inaugurata alla presenza di Letta e Lupi

FABRIANO – Partire dalle realtà che vivono virtuosamente il rapporto fra scuola e mondo del lavoro, per farne un modello da riproporre sul territorio. È questo l’obiettivo della mostra multimediale “Alleanza scuola-lavoro. Non è mai troppo tardi”, allestita nella sede di Fabriano Industry Elements a Fabriano e che nasce dalla collaborazione fra Fondazione Aristide Merloni e Fondazione Costruiamo il Futuro. Presenti all’inaugurazione, fra gli altri, Enrico Letta – Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni e Maurizio Lupi – Presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro – insieme a Francesco Merloni – Presidente della Fondazione Aristide Merloni, Gian Mario Spacca – Coordinatore HAMU, Federica Capriotti – Presidente Confindustria Fabriano, e il curatore della mostra Ubaldo Casotto. In platea anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

L’iniziativa

«Non perdiamo l’occasione di correre verso il futuro accelerare con il PNRR la digitalizzazione delle scuole italiane anche di Fabriano, nello specifico. Far in modo che i ragazzi possano usare nell’ambiente scolastico tutte le tecnologie che trovano nel loro mondo fuori dalla scuola. Un approccio multidisciplinare è sempre più necessario oggi per una reale alleanza scuola lavoro», le parole di Enrico Letta. «Sperare e guardare al futuro con deciso ottimismo. A questo servono questi incontri dove si tocca con mano il concreto connubio tra scuola e lavoro. Non si costruisce il futuro senza conoscenza. La Fondazione Aristide Merloni da oltre 60 anni impegnata nel nostro territorio, è un punto di riferimento in questo senso», gli ha fatto eco il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo rispetto agli esempi efficaci di integrazione tra scuola e lavoro in corso a Fabriano. «Alleanza scuola lavoro una bella cosa, ma non dimentichiamo un altro elemento importante in questa visione: la società in cui viviamo. Questa è fatta di individui, di persone ed è la persona che dà dignità al lavoro. Ed è su questo concetto che diventa necessario lavorare. Dobbiamo avere uno “sguardo pastorale” sul lavoro e la sua funzione. Il lavoro è qualità della vita, è passione, impegno, sacrificio, gioia, dignità: non ha importanza solo come fattore economico», le parole del cardinale Edoardo Menichelli.

I pannelli della mostra ripercorrono la storia dell’istruzione in Italia, partendo dalla situazione critica ai tempi Unità d’Italia, fino ad arrivare agli attuali Istituti Tecnici Superiori: esempi di un’integrazione vincente fra scuola e lavoro. Uno dei video proiettati è stato dedicato a ITS Fabriano, l’Istituto Tecnico Superiore della città, che forma studenti in ambito Energia 4.0 e Industria 4.0, partendo dalle esigenze effettive delle aziende del territorio. «Come si legge nei pannelli della mostra, il 49,2% delle imprese non trova i diplomati di cui ha bisogno, mentre il tasso di occupazione dei diplomati italiani è del 57,8% (per i diplomati tedeschi è del 92,7%). C’è evidentemente qualcosa che non funziona se chi cerca lavoro non lo trova e chi cerca lavoratori nemmeno. La mostra cerca di cogliere il segreto delle realtà che oggi riescono a integrare le necessità di formazione e di impiego, e da queste avanzare proposte di sperimentazione», hanno concluso dalla Fondazione Aristide Merloni di Fabriano.