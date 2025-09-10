Fabriano, nasce “Vivere insieme”: un nuovo modello abitativo per anziani fragili

Selezione aperta per 9 over 65 con disabilità lieve: il progetto sperimentale dell’Ats 10 unisce coabitazione, tecnologia e servizi per prevenire l’isolamento e promuovere una vita dignitosa e indipendente

FABRIANO – Bando pubblicato dall’Ambito Territoriale Sociale n. 10 di Fabriano per selezionare 9 over 65 da coinvolgere in un innovativo progetto sperimentale, finanziato dal Pnrr – Missione 5 “Inclusione e coesione”, dedicato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani in condizione di disabilità. Il progetto, “Vivere insieme”, punta a promuovere una nuova qualità della vita per le persone anziane con ridotta autonomia, mettendo loro a disposizione sei alloggi attrezzati con dotazioni tecnologiche e servizi socio-assistenziali, per sperimentare una forma di coabitazione attiva e supportata. Gli alloggi, situati a Fabriano, potranno essere abitati da soli o in coppia (coniugi, fratelli, amici o parenti), a condizione che tutti i requisiti previsti dal bando siano soddisfatti. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire un ambiente abitativo sicuro, accessibile e dignitoso a chi rischia l’isolamento; dall’altro potenziare i servizi di prossimità e sperimentare modelli abitativi replicabili, in linea con la visione del Centro Servizi Anziani dell’Ats 10, attivato nei mesi scorsi come punto di riferimento territoriale. Le domande possono essere presentate entro le ore 23.59 del 15 settembre 2025, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale 10 e reperibile anche presso gli Uffici di Promozione Sociale dei Comuni dell’Ambito.

Il progetto

«Questa sperimentazione rappresenta un passo concreto verso un sistema integrato di cura, in cui le persone restano protagoniste del proprio percorso di vita e dove le istituzioni locali si attivano per creare una rete capillare di sostegno, anche grazie al coinvolgimento delle famiglie e della comunità. Il progetto ‘Vivere insieme’ permetterà di sperimentare nuove modalità di accompagnamento alla vita autonoma, in un’ottica che metta al centro la persona e i suoi legami. È un tassello fondamentale della strategia per il benessere degli anziani che l’Ambito e i suoi Comuni membri hanno messo in campo, con iniziative come il Centro Servizi agli Anziani e la ricerca presentata insieme all’Università di Urbino a Fabriano, che unisce innovazione abitativa, tecnologie e presenza territoriale», commentano gli organizzatori.