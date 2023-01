Fabriano: il mondo dello sport e del giornalismo piangono la scomparsa di Sandro Petrucci

FABRIANO – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo di Fabriano. Si è spento questa mattina, 4 gennaio, a 66 anni, Sandro Petrucci. Un uomo poliedrico che lo ha visto protagonista in numerosi settori della vita cittadina, dal giornalismo, all’imprenditoria, allo sport. «Uomo integerrimo, professionale, stimato, altruista, estremamente generoso in qualsiasi attività si sia dedicato. Straordinaria la sua passione per lo sport», le parole più ricorrenti che si stanno utilizzando fra i suoi amici nelle varie bacheche di Facebook. Petrucci lascia la moglie e due figli. Il funerale avrà luogo domani, giovedì 5 gennaio, con Santa Messa alle ore 15 presso la Chiesa della Misericordia a Fabriano. Il feretro sarà tumulato nel cimitero di Santa Maria.

Il lutto

Giornalista dal 1982, Sandro Petrucci ha scritto per il Corriere Adriatico negli anni ‘80 e i primi anni ‘90, raccontando con professionalità e pathos la grande ascesa del Fabriano Basket dalla serie B fino alla serie A1. Questo suo lavoro culminò, nel 1992, con la pubblicazione di “Fabriano & il Basket”, che a tutt’oggi resta la “bibbia” della storia della pallacanestro cittadina nelle prime tre decadi di attività. Petrucci si è poi dedicato all’attività di famiglia, vale a dire l’azienda “Roser Adesivi”, di cui fino alla scomparsa è stato il titolare. Sandro non ha però abbandonato il mondo dello sport, anzi ne ha decuplicato l’impegno diventando presidente dell’Atletica Fabriano. Ed anche in questo caso, si è trattato di un successo visto che, con passione e sacrifici, ha fatto diventare il sodalizio biancorosso un fiore all’occhiello tra le società sportive fabrianesi e non solo. Non potendo abbandonare del tutto il giornalismo, sua antica passione, ha collaborato per tantissimi anni con il settimanale diocesano L’Azione, scrivendo migliaia di articoli di atletica negli ultimi quindici anni, fino al mese scorso, cioè fino a che la malattia glielo ha permesso.

Il cordoglio

«A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo il più sincero e sentito cordoglio per la scomparsa del caro Sandro Petrucci», il messaggio del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «Sandro da sempre impegnato a favorire attraverso lo sport la crescita dei giovanissimi e ad offrire un vero servizio sociale alle famiglie. Non si è mai risparmiato e con il suo sorriso, il modo cordiale, elegante e sempre disponibile al confronto ha dato tantissimo alla nostra città e al mondo sportivo, mettendo sempre al primo posto i suoi giovani atleti e le loro famiglie. La sua scomparsa, che ho appreso con grande dolore, rappresenta una grave perdita per la nostra comunità e lascia un profondo vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. Ci stringiamo attorno alla famiglia, alla moglie e ai figli con sincera commozione. Continueremo a salvaguardare con la sua memoria i valori sportivi nei quali ha sempre creduto e che rappresentano la vera essenza dello sport», ha concluso il Primo cittadino.