Fabriano, Maria Paola Merloni torna con una nuova idea imprenditoriale: punterà sul gelato

E FABRIANO – Il ritorno di Maria Paola Merloni nel mondo dell’imprenditoria. Con la sua nuova azienda, TooA, produrrà macchine per gelato a uso domestico. L’ex senatrice, figlia di Vittorio Merloni, l’indimenticato presidente della Indesit, oggi Whirlpool, ha deciso di ripartire da Fabriano, «dalle origini della nostra famiglia, come amava dire sempre mio padre», racconta Maria Paola.

E per proseguire sulle orme, indelebili, tracciate dal padre Vittorio, Maria Paola ha fondato un’azienda produttrice di macchine per gelato a uso domestico interamente prodotte a Fabriano, mentre il preparato sarà realizzato in Piemonte. Un’idea innovativa che potrà soddisfare le esigenze di gelato degli italiani, notoriamente grandi consumatori in qualsiasi stagione dell’anno.

In pratica, mutuando il funzionamento delle macchine da caffè espresso, l’imprenditrice fabrianese ha pensato di produrre macchine per gelato a uso domestico che funzionino con dei preparati in cialde. Ogni acquirente potrà prepararsi, quindi, il proprio gelato in modo semplice, innovativo e veloce. Tutte le operazioni preliminari per il debutto sui mercati stanno avanzando in modo serrato. Il progetto industriale dovrebbe, dunque, concretizzarsi entro l’imminente estate. Un investimento economico coperto da Maria Paola Merloni che ha fondato una società di cui fanno parte Giulio Zoccoli, nella veste di amministratore delegato, e il manager Aldo Uva, amico di vecchia data dell’ex senatrice, conosciuto ai tempi di Indesit, quando ha ricoperto ruoli di vicina collaborazione con Vittorio Merloni.

Ulteriori particolari saranno resi noti nelle prossime settimane, compreso il potenziale risvolto occupazionale per Fabriano, diretto e indiretto. Un gesto di vicinanza importante per la città della carta che è stata sempre nel cuore della famiglia Merloni, da Vittorio a tutti i suoi figli, Maria Paola in modo particolare. La vendita della Indesit agli americani della Whirlpool è avvenuta non a cuor leggero, anzi. Nella vulgata popolare questi fondamentali sentimenti di vicinanza al territorio sono stati molto sottovalutati e invece, come dimostra Maria Paola, con la scelta di Fabriano quale sede della sua nuova avventura imprenditoriale, TooA, ormai quasi pronta a partire.