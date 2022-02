Fabriano e le Marche a Expo Dubai con la macchina del gelato TooA

TooA, ultima nata dell’industria manifatturiera fabrianese, spopola all’Expo di Dubai in corso in questi giorni. La macchina per il gelato, rivoluzionaria nel cambiare le abitudini dei consumatori e fortemente innovativa per la sua tecnologia di refrigerazione, è stata presentata dal sultan Al Mansoori, già ministro e sempre punto di riferimento dell’economia del paese che ospita l’Expo e dal vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni.

Ad illustrare le proprietà di TooA è stato Giulio Zuccoli, amministratore delegato dell’azienda fabrianese fondata da Maria Paola Merloni. L’elettrodomestico ha suscitato l’interesse degli operatori economici presenti all’Expo. «Grande soddisfazione abbiamo provato per essere presenti a Expo 2020 Dubai, rappresentando il best-in-class della regione Marche», spiega Zuccoli.



Che prosegue: «Il tema dell’Expo è “Connecting Minds and Creating the Future” e noi di TooA ci proponiamo di fare proprio questo: plasmare il futuro del gelato, personalizzando e creando esperienze di gusto uniche, dove e quando vuoi. È stato un privilegio mostrare la nostra macchina e il nostro gelato, tutto prodotto e realizzato in Italia con cura e maestria, in un contesto così vibrante e importante come l’Expo», conclude Giulio Camillo Zuccoli, ceo di TooA.