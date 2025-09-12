Fedrigoni: nuovo assetto societario e organizzativo in tre società, i dubbi dei sindacati

L’argomento al centro dell’incontro telematico tra l’Amministratore delegato del Gruppo, Marco Nespolo, affiancato dal responsabile relazioni industriali Giuseppe Giacobello, e i rappresentanti dei sindacati nazionali e territoriale di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Carta e Stampa

FABRIANO – Nuovo assetto societario e organizzativo del Gruppo Fedrigoni che prevede la suddivisione in tre società distinte per ciascuna business unit (Carta, Etichette e RFID), oltre a una holding di controllo. Questo l’argomento al centro dell’incontro telematico tra l’Amministratore delegato del Gruppo, Marco Nespolo, affiancato dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Giacobello, e i rappresentati dei sindacati nazionali e territoriale di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Carta e Stampa, svoltosi nella giornata di ieri 11 settembre.

L’incontro

Secondo quanto dichiarato da Nespolo, la scelta del nuovo assetto societario e organizzativo «mira a rendere i tre asset più performanti, agili e flessibili, favorendo un’ulteriore espansione delle attività, una maggiore indipendenza tra le divisioni, una più efficace penetrazione del mercato e l’eventuale ingresso di nuovi azionisti, sia in affiancamento che in sostituzione di quelli attuali». I sindacati hanno ricordato che la scelta di costruire un Gruppo unico, con una forte centralizzazione delle attività, la realizzazione di un Piano di Risultato di Gruppo, un bilancio consolidato e la sinergia tra gli stabilimenti per le diverse tipologie di prodotto, «abbia rappresentato una strategia vincente. I risultati economici positivi degli ultimi anni hanno reso il Gruppo Fedrigoni una realtà solida e competitiva a livello nazionale e internazionale». Una nuova organizzazione così frammentata «può comportare rischi concreti, tra cui: eccedenze di personale dovute a ridondanze o difficoltà di ricollocamento, una frammentazione delle relazioni sindacali, possibili operazioni di acquisizione finalizzate ad aumentare il valore delle singole società per una successiva vendita, o addirittura la cessione di una delle stesse senza interventi preventivi. Non ci è dato conoscere i tempi dell’operazione, anche se l’AD ha dichiarato che saranno molto brevi. Tuttavia, essendo ancora in una fase di “working in progress”, non sono state fornite ulteriori informazioni», hanno concluso i rappresentanti sindacali.