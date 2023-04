Controlli a Fabriano: denunce e segnalazioni dei carabinieri

FABRIANO – Festività pasquali di grande impegno e lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Fabriano. A partire da venerdì Santo hanno effettuato un controllo straordinario del territorio di competenza in collaborazione con le varie Stazioni. Più pattuglie hanno prestato servizio nel centro di Fabriano in occasione della Via Crucis organizzata dalla parrocchia di San Nicolò. Presenti anche i carabinieri in alta uniforme con il capitano Marcucci. Disposto anche un coordinato nelle ore della sera e della notte, fino a Pasquetta. Per ogni turno sono state in servizio tre pattuglie in divisa ed un’aliquota in borghese. Tre le patenti di guida ritirate.

I controlli

Nei giorni scorsi ad Arcevia, intorno alle ore 19, è stato fermato un 20enne del posto che è risultato in evidente stato di alterazione. Sottoposto alle analisi all’ospedale Engles Profili di Fabriano è risultato positivo alla marijuana. Per questo è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, gli è stata ritirata la patente di guida e gli è stata elevata una contravvenzione, oltre naturalmente alla segnalazione. Nel pomeriggio di sabato, invece, a Serra San Quirico, un uomo della provincia di Macerata, 50enne, è stato sorpreso alla guida del mezzo con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi sul litro: è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’auto affidata al proprietario.

Sabato notte, infine, a Fabriano il nucleo Radiomobile ha fermato per un controllo un 30enne del posto che aveva un tasso alcolemico superiore a 1,6 grammi sul litro. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto sequestrata.