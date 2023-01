Fabriano abbraccia con la cittadinanza onoraria Sofia Raffaeli, Milena Baldassari e le glorie della Ginnastica

FABRIANO – Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 10 si svolgerà presso la sala conferenze del Palazzo del Podestà un Consiglio Comunale straordinario dedicato allo sport al fine di conferire la cittadinanza onoraria di Fabriano alle ginnaste Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli e alle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi. Protagonista dell’evento sarà la Società Ginnastica Fabriano che sta vivendo con la ritmica un momento di massimo risalto a livello nazionale e mondiale; eccellenza dal 1972, affiliata al CONI dal 1976, dal 2017 ad oggi, per sei anni consecutivi, detiene il titolo di Campione d’Italia.

Sofia Raffaeli

Interpreti indiscusse di questi successi le atlete Milena Baldassarri, sesta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Sofia Raffaeli, attuale campione del mondo, recentemente premiata dal CONI con il Collare d’Oro al merito sportivo, e le allenatrici Kristina Ghiurova, campionessa mondiale, pietra miliare della Società Ginnastica Fabriano e Julieta Cantaluppi, l’unica ad aver vinto per sette volte il campionato italiano assoluto e partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012. Prima della cerimonia, si svolgerà una tavola rotonda dedicata allo sport come momento di inclusione, condivisione e crescita umana e della comunità, alla quale parteciperanno importanti esponenti del mondo dello sport e delle istituzioni.

Milena Baldassarri

«Con il conferimento della cittadinanza onoraria – sottolinea il Sindaco Daniela Ghergo – diamo un segno tangibile della gratitudine della Città di Fabriano nei confronti di Sofia, Milena, Kristina e Julieta per le emozioni che ci hanno regalato e perché rappresentano per tutti uno straordinario esempio di professionalità, di impegno nella ricerca dell’eccellenza, di tenacia e di positività. Atlete e donne straordinarie, e una società sportiva di grande tradizione come la Ginnastica Fabriano, che danno lustro nel mondo alla nostra città».

La cerimonia è aperta al pubblico.