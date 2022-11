Fabriano, verrà realizzato il cimitero degli animali da compagnia

In consiglio comunale votata favorevolmente la proposta del consigliere Pino Pariano: «Sono felicissimo di questo risultato»

FABRIANO – Nella giornata di martedì 8 novembre 2022, in Consiglio comunale, è stata votata favorevolmente la proposta avanzata dal Consigliere Pino Pariano per realizzare a Fabriano il Cimitero degli animali da compagnia.

«La mia proposta – ha spiegato Pariano – nasce dal fatto che, nelle case italiane, la presenza di animali d’affezione è sempre maggiore: pensiamo, infatti, che circa il 39% degli italiani, una cifra pari a circa 20,3 milioni di persone, possiede almeno un cane o un gatto in famiglia. Inoltre, come la pandemia ha dimostrato, gli animali domestici rivestono spesso un ruolo essenziale anche nella cura di disturbi specifici: un esempio è sicuramente quello della pet therapy, ormai sempre più diffusa e che tocca ambiti sempre maggiori. Gli animali d’affezione sono, quindi, veri e propri membri della famiglia e, in quanto tali, meritano di avere un luogo decoroso nel quale commemorare la loro scomparsa. Sono felicissimo di questo risultato perché, anche a Fabriano, verrà garantita la continuità del rapporto affettivo tra il proprietario e il proprio animale di compagnia, anche dopo la morte di quest’ultimo».