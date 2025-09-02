Fabriano Carta è Cultura dedicata al rapporto tra cultura e intelligenza artificiale

FABRIANO – Fabriano Carta è Cultura giunge alla sua terza edizione, dal 10 al 14 settembre prossimi, e il tema scelto per il 2025 prende ispirazione dall’Annual Conference Unesco di Enghien-les-Bains, dedicata al rapporto tra cultura e intelligenza artificiale: “Culture and Artificial Intelligence: Shaping the Future of Unesco Creative Cities”. La terza edizione di Carta è Cultura si muove proprio su questa frontiera: la carta, supporto della memoria, del pensiero e della creatività, si confronta con l’intelligenza artificiale, tecnologia che modifica in profondità le forme della comunicazione, della produzione e dell’immaginario. È un incontro tra materia e algoritmo, tra lentezza e velocità, tra tradizione artigiana e innovazione digitale. Il tema di questa edizione sarà trattato in apertura con la lectio magistralis di Dario Fabbri, dal titolo “Intelligenza artificiale e Imperi digitali”. Questo tema viene ripreso ed analizzato in numerosi interventi nelle varie giornate, da diversi scrittori e autori di libri: Parole di Carta a cura del Settimanale L’Azione, Alessandro Aresu analista geopolitico nel Nuovo mondo dell’Intelligenza artificiale, in una sessione dedicata all’editoria del sabato a partire da Manuzio, primo editore nel senso moderno del termine, saranno presenti tre editori che si confronteranno su come è cambiata l’attività editoriale nell’epoca del digitale, la domenica mattina nel corso di un intervento di collaborazione con il Festival del giornalismo culturale di Urbino, Lella Mazzoli e Piero Dorfles dialogano sul cambiamento del rapporto tra carta e libro nell’era digitale. Il tema è stato proposto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado che presenteranno elaborati che verranno premiati nella giornata del venerdì mattina. Gli infioratori di Fabriano realizzeranno un’opera artistica di alta qualità. L’evento vedrà forte partecipazione di scuole, associazioni locali e della comunità in diverse iniziative: Laboratori didattici con realizzazione di oggetti unici di carta sperimentando tecniche artigianali tradizionali e materiali di pregio; Festival del disegno All Around, per bambini e per adulti sulla città creativa. Performances e dialoghi culturali nei luoghi storici della città, volti a valorizzare i tesori artistici: Mostre in Pinacoteca, Luce interiore. L’oro e la Pietra in Edgardo Mannucci, Mostra Muse, Venere e Dee dell’artista Torregar, Mostra Passaggi di Mario Giacomelli e Simone Massi, Mostra Fotografica di Fotoclub Arti Visive BFI “Memorie, ciò che è stato, ciò che resta, ciò che resterà”.

Le anticipazioni

Grande attenzione sarà rivolta inoltre al patrimonio cartario di Fabriano con il progetto di tutela e valorizzazione della carta tradizionale e della Filigrana. Verrà presentato il percorso della carta alla scoperta dei luoghi che hanno visto la nascita e lo sviluppo della carta fabrianese attraverso un itinerario tematico-didattico dedicato alla carta fabrianese. Quindi, Sentieri di Carta, sei itinerari sulle vie della carta dal nord al sud d’Italia, un progetto nato da Comieco da cui è nata una guida alla scoperta dei territori con lunga tradizione cartaria, promuovendo anche un turismo sostenibile. Nell’espressione della trasmissione culturale di una città creativa non può mancare il Cinema che è uno degli otto Cluster Unesco della creatività. Sabato pomeriggio in una sessione dedicata al ricordo di Valentina Tomada, proiettiamo al Cinema Montini il film Invelle che verrà presentato dall’autore e regista Simone Massi, immaginifico illustratore, finissimo disegnatore, maestro dell’animazione umana e cinematografica che ritrae e racconta con forza poetica la vita, la terra, le radici, la memoria, la dignità dell’uomo, con volontà nell’indagarla. Premiato al Festival di Venezia. Opere di Simone Massi sono esposte nella mostra Giacomelli-Massi alla zona Conce. Il cinema è ancora presente con tre cortometraggi di autori fabrianesi che propongono un dialogo con la comunità: il cinema permette agli spettatori fabrianesi di riconoscersi, ritrovarsi o interrogarsi sui temi proposti, stimolando così un dibattito collettivo su aspetti e vicende che raccontano momenti della storia attuale fabrianese. La Musica nei suoi diversi generi sarà protagonista nelle serate al Teatro Gentile, all’Oratorio della Carità, alla Cattedrale di San Venanzio.

La dichiarazione

«Il programma che presentiamo è ricchissimo: mostre, presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori per bambini e famiglie, performance artistiche e momenti di confronto. Iniziative pensate per avvicinare le persone di ogni età alla cultura, rendendola accessibile e partecipata. Cinque giorni in cui i nostri spazi pubblici – piazze, biblioteche, musei e sale conferenze – diventano palcoscenico di esperienze condivise, con la convinzione che la cultura sia un bene comune, capace di rafforzare la nostra comunità e di generare nuove opportunità. Abbiamo avuto grande adesione e partecipazione della città tanto che abbiamo aggiunto una giornata come anteprima al progetto originario per dare spazio ad importanti partecipazioni ed iniziative significative ed espressioni della cultura e tradizione della città», conclude il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, e l’assessore alla Bellezza, Maura Nataloni, ringraziando tutte le associazioni, gli enti, le scuole, i volontari e gli sponsor che hanno collaborato per rendere possibile questa iniziativa.