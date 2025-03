Fabriano: canone quasi dimezzato per evitare l’asta deserta per la concessione dello Chalet

FABRIANO – Ci si riprova, con canone quasi dimezzato. Avviata la procedura per la concessione dello Chalet dei giardini pubblici Regina Margherita a Fabriano, dopo che lo scorso anno, nessuno si era fatto avanti. La concessione avrà una durata di 9 anni, con un canone a base d’asta fissato in 17.600 euro annui, bel al di sotto della base dello scorso anno fissata 32mila euro. Oltre al canone rivisto decisamente al ribasso, a rendere più appetibile l’eventuale gestione per gli interessati, la possibilità di detrarre dal canone i costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ai fini dell’apertura del locale, fino ad un massimo di 50mila euro dietro rendicontazione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 13 del 3 aprile prossimo. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è prevista per l’8 aprile nella Sala Giunta comunale del comune di Fabriano. L’obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza uno spazio funzionale che, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande, possa diventare un punto di aggregazione per la comunità e un centro di interesse per giovani e turisti. Il bando prevede criteri di valutazione che pongono particolare attenzione alla qualità del progetto di gestione e alla sua capacità di integrare l’offerta commerciale con iniziative di carattere sociale e culturale. Saranno privilegiati progetti che prevedano il coinvolgimento di giovani imprenditori e che valorizzino la struttura con interventi di miglioramento, oltre a quelli strettamente necessari per l’avvio dell’attività.

La dichiarazione

«Si tratta di un’opportunità importante per chi voglia investire in un’attività nel cuore della città, con un progetto che tenga conto non solo dell’aspetto economico, ma anche del valore sociale del luogo. Con questa nuova proposta, che riduce ulteriormente il canone di concessione e che prevede la partecipazione dell’Ente all’investimento, abbiamo reso l’offerta molto più competitiva. Siamo convinti che lo Chalet possa ritornare ad essere il naturale punto di incontro estivo dei fabrianesi ed al contempo possa costituire un investimento profittevole per imprenditori con idee innovative», dichiara l’assessore alle Attività produttive, Francesca Pisani.