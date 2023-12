Cane fugge in autostrada. La polizia lo ritrova lungo l’A14

FABRIANO (ANCONA) – Cane scappa sull’A14: la padrona ferma la polizia e gli agenti lo salvano. È accaduto ieri mattina, in autostrada, all’altezza dell’area di servizio Esino Est. Sulle strade di lunga percorribilità non è raro imbattersi in incontri di animali da compagnia lungo la strada.

Ed è successo ancora una volta ieri (28 dicembre). La pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Fabriano era normalmente in servizio quando ad un tratto ha visto sbracciare una donna. I poliziotti, avvicinatisi alla signora in evidente stato di agitazione, hanno subito capito che aveva perso il suo cane.

Al Border Collie era stato sfilato il collare e il quattro zampe era fuggito verso la carreggiata. Intuito il pericolo, i poliziotti si sono messi subito alla ricerca del Border nero di soli tre mesi, praticamente un cucciolo.

Avvistato il cagnolino, dopo aver messo in atto una serie di manovre per evitare pericoli all’animale ed alla circolazione stradale, sono riusciti a raggiungerlo dopo diverse centinaia di metri di percorrenza e restituirlo alla padrona, visibilmente stanco ed impaurito. L’attenzione delle forze dell’ordine è sempre alta anche per questa tipologia di interventi.