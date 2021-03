Pesaro, ex Ristò del Rossini Center nuovo punto vaccinazione dal 29 marzo

PESARO – Oltre al centro Monaldi, via libera all’ex Ristò del Rossini Center per le vaccinazioni a Pesaro.

Si è svolto un sopralluogo da parte del personale dell’Area Vasta 1, Dipartimento di Prevenzione e Distretto Sanitario, con l’ufficio tecnico dell’Area Vasta 1 per individuare il nuovo sito destinato alla vaccinazione anti-Covid 19 della popolazione. Si tratta di un’area di 1500 metri quadri, più grande rispetto al Monaldi.

«Voglio ringraziare il personale dell’Area Vasta 1 e del Comune di Pesaro – ha affermato l’assessore Saltamartini – per il lavoro svolto per individuare il nuovo sito, all’interno del centro commerciale Iper Rossini. Ringrazio in particolar modo anche la proprietà che metterà a disposizione gratuitamente i locali, che saranno attrezzati, informatizzati e allestiti in ogni componente in maniera funzionale per lo scopo e gli obiettivi da raggiungere.

Le operazioni di trasloco dall’attuale sito saranno effettuate da venerdì 26 a domenica 28 marzo, date in cui non sono previste sedute presso la sede vaccinale Monaldi. Le vaccinazioni inizieranno dal 29 marzo».