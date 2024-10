Gradara, ecco La Vie en Rose Essence 2024

GRADARA – “La Vie en Rose” torna a Gradara per la 4°edizione sotto una nuova veste: quella dei profumi e degli aromi. Questa trasformazione prende corpo da giovedì 3 a domenica 6 ottobre in borgo con “La Vie en Rose Essence 2024”. Un evento curato dalla Proloco di Gradara e finanziato dalla Regione Marche. Il focus dell’iniziativa è quella di valorizzare e promuovere i prodotti del territorio, la loro genuinità e peculiarità, declinate all’accoglienza, punto di forza dello straordinario borgo di Gradara. Per tali ragioni la parola chiave che caratterizzerà tutte le iniziative in programma sarà “essenza”, inserita naturalmente anche nel grande tema dell’evento e cioè la cultura bohémienne che ripercorre le atmosfere crepuscolari e romantiche della Francia dei sobborghi parigini di fine XIX secolo. In questa edizione saranno presenti alcuni produttori agricoli che mostreranno al pubblico i propri prodotti di qualità, con le loro qualità organolettiche e loro profumi inebrianti. Naturalmente non mancheranno spettacoli in giro per il borgo e in teatro, musica, colore, figuranti e attori che allieteranno la permanenza degli ospiti nel nostro borgo medievale.

“La Vie en Rose Essence” in questa 4°edizione ha come tema principale uno dei cinque sensi: l’olfatto! Un senso dalle potenzialità infinite che ci permette di riconoscere luoghi, sapori e spesso ci aiuta a recuperare ricordi. Il tema della rimembranza è, dal punto di vita letterario, abbastanza crepuscolare, malinconico, un po’ come il tema portante della Vie en Rose, un evento cioè dedicato all’artista bhoémienne, al creativo un po’ genio e un po’ decadente che popolava i sobborghi parigini di fine 800. Ma quest’anno si è voluto fermare tutto questo nei sentori, negli aromi che definiranno per quattro giorni il bel borgo. Non mancheranno il colore, la musica, le performance teatrali, la verve dei figuranti, la simpatia degli attori e l’indiscussa bellezza del castello. Basta dare una occhiata a ricco programma per rendersene conto: Giovedì 3 e Venerdì 4 ore 16.00- 17.00 – Sabato 5 e Domenica 6 ore 10.00 -11.00 Passeggiata animata con il “Cantore dell’arte e del gusto”; Domenica 6 “Pomeriggio in Giardino”con la LA PIZZICA!; Domenica in Teatro ore 16.30- 17.30 con Nell’Ottocento… A passo di danza tra i fiori di campo; Domenica 6 “Un Angolo in borgo” ore 15.00 con Favole a merenda e Cooking show con Marcello Franca; Domenica 6 “in cortile” con E’ come pigiare l’uva, ma è una danza: il TIP TAP!; Sabato 5 e Domenica 6 per le vie del Borgo dalle 15,30 alle 19.00 con “Delle bontà e del benessere”

Delizie e vini delle Marche per scoprire i prodotti d’eccellenza della nostra generosa regione, riconoscerne i profumi e comprenderne a qualità. Presenti stand con punti degustazione di olio evo, salse e sottolio, cereali, legumi e vini. Una occasione per tornare ai sapori che avevamo dimenticato. Aziende partecipanti: Azienda Agricola Bruscia, San Costanzo; Cantina Terracruda, Fratterosa; Cantina Sorrico, San Costanzo; Azienda Agricola Federica Pagliari, Montefelcino; Azienda Agricola San Cesareo, Fano; Pasticceria Aurora, Gradara; Valentino Prodotti Biologici, San Lorenzo in Campo; Prometeo Farro, Urbino e Il sabato pomeriggio:laboratorio didattico a cura dell’Azienda Agricola Rossetti. Infine domenica 6 nel pittoresco Borgo (pomeriggio) intrattenimento teatrale e musicale in stile bohémienne che accoglierà tutti i visitatori.

Saranno quattro giorni unici che saluteranno l’arrivo dell’autunno attraverso l’accoglienza e la spettacolarità del territorio. L’evento è curato dalla Proloco di Gradara e finanziato dalla Regione Marche. Le iniziative spettacolari sono curate da Marcello Franca mentre quelle enogastronomiche da Roberta Ridolfi.

L’evento è a ingresso libero. Per prenotazioni info@gradara.org