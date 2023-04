Confermati tutti gli eventi simbolo: Passaggi Festival, il Fano Jazz by the Sea e BrodettoFest. Unico grande assente il Carnevale estivo

FANO – Con Pasqua oramai alle spalle, le giornate più lunghe e il clima tipico della primavera, oramai l’estate 2023 è veramente dietro l’angolo. Lo sa bene l’amministrazione fanese che ha presentato le sue strategie e iniziative in vista della bella stagione.

Ecco, allora, tutti gli eventi principali dell’estate fanese, in rigoroso ordine cronologico: ColleMar-athon 7 maggio, Porto Futuro 20 maggio, BrodettoFest dall’1 al 4 giugno, Boomerang 16-17-18 giugno, Passaggi Festival dal 21 al 25 giugno, Symphony Pop Festival tra giugno e luglio, Palio delle Contrade dal 30 giugno al 2 luglio, Fano dei Cesari dal 12 al 16 luglio, Fano Jazz by the Sea dal 22 al 30 luglio. Ad agosto, poi, spazio a Cinefortunae, Il Paese dei Balocchi, la Festa del Mare, Birra d’Augusto, i Concerti d’Organo, In Gir per Fan e l’Incontro Internazionale Coro Polifonico Città di Fano.

Grande assente il Carnevale estivo, a dire il vero ‘ripescato’ soltanto durante la pandemia per tenere vivi interesse e tradizione. Ma non è ancora detta l’ultima parola.



Estate 2023, Fano scalda i motori: ufficializzato il calendario degli eventi

Per promuovere al meglio tutta la sua vasta e luccicante collezione di eventi l’amministrazione ha deciso di giocare di anticipo e non lasciare nulla al caso battendo sia strade tradizionali che quelle più innovative: alla oramai immancabile brochure cartacea (di oltre 25 apgine dove vengono non solo illustrati gli eventi di cui sopra, è stata affiancata della nuova App ‘Visit Fano’ già disponibile per gli utenti Android, (mentre per iOS (Apple) occorrerà aspettare ancora qualche giorno) a cui si aggiungono due nuovi totem informativi, touchscreen e interattivi.



Estate 2023, la brochure cartacea ed i totem

Va detto che tutto il materiale promozionale era già reperibile in città prima del weekend pasquale: «Era importantissimo arrivare in tempo – ha spiegato l’assessore al turismo Lucarelli -, dato che le festività pasquali rappresentano un periodo fertile per quanto riguarda le presenze. Per questo il calendario degli eventi è già stato distribuito in tutte le strutture ricettive, nei luoghi pubblici e nei Punti Iat”. L’assessore ha poi rivendicato la bontà del gioco di squadra che ha portato a questo risultato, “che ha coinvolto tante realtà per far vincere Fano».