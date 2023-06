Sarà un ricco programma di eventi quello che animerà la stagione estiva di Mondolfo Marotta, con tante iniziative diffuse su tutto il territorio comunale a partire dai luoghi simbolo della città, Piazza dell’Unificazione e Piazza del Comune.



Dai più piccoli, ai giovani, fino alle famiglie, nel calendario estivo c’è ne per tutti i gusti e tutti gli interessi: festival musicali, rassegne letterarie, mostre, cinema, teatro, arte di strada, tradizioni locali, manifestazioni per bambini ed iniziative sportive e altro ancora.



Tra gli eventi di spicco da segnalare il tanto atteso ritorno della Rassegna letteraria diffusa “Come un libro all’aperto”, che anche quest’anno ospiterà numerosi autori di spicco nel panorama culturale italiano, tra cui Bartoletti, Jannacci, Crepet, Caressa, Cirri, De Zan, Genovesi e tanti altri.



Numerose anche le serate per i più piccoli, con “Giocolandia: la Ludoteca va in vacanza”, Microfestival “M3F” e Fiabe al Bastione. Tutti i lunedì, dal 10 al 31 luglio, l’appuntamento è con la rassegna di Teatro amatoriale “Teatro in Piazza”. Inoltre, grazie alla recente collaborazione tra il Comune di Mondolfo e AMAT, il 9 luglio in Piazza del Comune, sarà la volta di Federico Buffa con il suo spettacolo “Due pugni guantati di nero” (biglietti già disponibili su vivaticket).

Il 14 e 15 Luglio torna, sul lungomare e nell’isola pedonale di viale Carducci, l’ormai collaudato “Festivalle: Festival degli artisti di strada”.



Appuntamento con la tradizione marinara il 21-22-23 luglio a Marotta in occasione della “Festa della Tratta”, che da moltissimi anni riscuote l’apprezzamento di cittadini e vacanzieri.



Ovviamente non mancheranno tante occasioni in cui la musica sarà la protagonista delle serate all’aperto, cominciando dai concerti live di “E…state in Piazza” fino a “Balla con me” per gli amanti del liscio. Sabato 29 luglio dedicato al Concerto del Maestro Nello Salza e la sua Ensamble al Chiostro di Sant’Agostino.

Il 3 agosto ancora musica e divertimento con lo spettacolo “A ruota libera” di e con Max Paiella.



Sempre ad agosto i tre grandi eventi musicali clou dell’estate in cui saranno presenti gruppi e artisti di livello nazionale: dal 5 al 7 il “Summer Paradise Festival” alla Molo Arena, dall’8 all’11 “Marottanta – Bentornati negli anni ‘80″ in Piazza dell’Unificazione, proseguendo il 12 e 13 con “MAF – Marotta Acustica Festival” alla Molo Arena.

Grande novità della stagione 2023 la prima edizione del Festival della fisarmonica “Tramantici”, dal 24 al 27 agosto, alla riscoperta di un antico legame di Mondolfo con questo tradizionale strumento musicale.



Ma questi sono solo una parte degli imperdibili appuntamenti del ricco programma estivo, che è consultabile già da ora sul sito del Comune di Mondolfo al seguente link .



“Quella che ci aspetta è un’estate veramente piena, con tanti spettacoli e intrattenimento per tutte le età, ma anche proposte culturali, artistiche e musicali di grande qualità e livello che siamo certi saranno apprezzati da turisti e residenti” – sono le parole dell’Assessore al Turismo ed Eventi Davide Caporaletti – “Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno continuo di tutti gli assessorati coinvolti e la passione delle associazioni del territorio che collaborano con il Comune per l’organizzazione degli eventi, così come i numerosissimi volontari che saranno mobilitati nelle manifestazioni affinché tutto riesca nel migliore dei modi”.