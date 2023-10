“Eradicare per sempre la poliomielite”, il convegno a Jesi del Rotary Club

Il confronto è aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere e approfondire questa problematica. In scena martedì 24 ottobre

JESI – Il Rotary Club di Jesi, in occasione della giornata mondiale della polio, organizza un convegno dal titolo “Eradicare per sempre la poliomielite” per fare il punto sulla situazione della vaccinazione su scala globale e sui focolai che ancora persistono.

L’evento, che si terrà martedì 24 ottobre alle ore 18:00 presso il Palazzo dei Convegni di Jesi, vedrà la partecipazione di esperti del settore che illustreranno le ultime novità in materia di poliomielite. Saranno presenti la Dr.ssa Francesca De Maria (esperta campagne di vaccinazione), il Prof. Massimo Clementi (professore emerito di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute del San Raffaele di Milano), il Dr. Andrea Poscia (Dirigente medico-uoc di igiene sanità pubblica prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive), modera l’incontro il giornalista Giovanni Filosa.

« La polio è una malattia prevenibile e curabile, ma ancora oggi è presente in alcune aree del mondo”, afferma Mauro Ragaini, presidente del Rotary Club di Jesi. “Per questo motivo è importante continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere le campagne di vaccinazione, soprattutto in Afghanistan e Pakistan, dove i focolai sono ancora attivi » .

Il convegno è aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere e approfondire questa problematica. Il Rotary International è impegnato da decenni nella lotta alla poliomielite. Grazie al contributo di migliaia di volontari e ingenti risorse, l’organizzazione ha contribuito a ridurre di oltre il 99% i casi di polio nel mondo. Il Rotary International si impegna a proseguire il suo impegno fino alla sua completa eradicazione.