Entra nel bar senza mascherina e reagisce a un poliziotto, 50enne denunciato dai carabinieri

FALCONARA – Fugge dal bar dopo essere entrato senza mascherina e chiama i carabinieri perché un poliziotto lo aveva fotografato con il cellulare. Il giochetto gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale. Protagonista un 50enne italiano che questa mattina era entrato in un bar attorno alle 7.30. L’uomo non indossava il dispositivo di protezione, ancora obbligatorio all’interno dei locali, e questo particolare non è sfuggito ad un assistente capo del corpo di polizia penitenziaria, in servizio nel capoluogo dorico e in divisa, che si trovava nello stesso esercizio pubblico. L’agente ha ripreso il cliente chiedendogli di indossare la mascherina ma il 50enne si è rifiutato rispondendo con insulti e minacce. Il poliziotto a quel punto gli chiesto di fornire le proprie generalità ma il cliente si è rifiutato, offendendo tutta la polizia. Poi si è allontanato di fretta salendo a bordo del suo scooter. L’assistente capo ha così cercato di fotografare la targa del mezzo ma il 50enne, notandolo, è tornato indietro, spintonandolo e sottraendogli temporaneamente lo smartphone. Il 50enne ha poi chiamato i carabinieri accusando l’operatore di polizia di averlo aggredito. I militari della Compagnia di Ancona sono arrivati sul posto e dopo aver ascoltato dei testimoni e visionato i filmati prodotti dall’impianto di videosorveglianza del bar hanno denunciato il 50enne. Il cliente è stato anche multato poiché sprovvisto di mascherina.